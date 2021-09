Regno Unito: possibile aumento dei comuni in tre regioni del nord dell'Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre regioni del nord dell'Inghilterra - Cumbria, Yorkshire settentrionale e East Riding of Yorkshire - potrebbero vedere presto un aumento nel numero dei comuni e dei sindaci eleggibili. Lo ha annunciato il segretario di Stato britannico per le Comunità e il Governo locale, Robert Jenrick, in un'intervista al quotidiano "Financial Times". Jenrick si è detto favorevole ad un approccio di "piena devoluzione", rilanciando uno dei punti del programma elettorale dei conservatori nel 2019, ovvero il trasferimento di potere a livello regionale. "Vorremmo incoraggiare le regioni del Paese a proporsi per accordi sulla devoluzione dei poteri. Già il West Yorkshire ha firmato questo tipo di accordo ed è stato eletto un nuovo sindaco. Ci sono altre parti del Paese che stanno negoziando con noi", ha spiegato il segretario di Stato. Jenrick ha poi affermato che questo processo permette di essere più innovativi nell'erogazione dei servizi pubblici "senza credere che vi sia un modello unico per tutto il Paese". (Rel)