Calabria: Quagliariello (CI), lista giovane con parità di genere per rigenerazione centrodestra

- “Le nostre liste hanno un’età di media dei candidati pari a poco più di quarant’anni, uguale rappresentanza di donne e uomini a testimonianza di una parità di genere reale e non burocratica, un’energia costruttiva e tanta voglia di fare”. Lo ha detto il senatore Gaetano Quagliariello, vicepresidente nazionale del partito, presentando in piazza a Lamezia Terme, da un gazebo allestito fra i cittadini, i candidati di "Coraggio Italia" della circoscrizione Centro, in un tour che proseguirà domani, lunedì 13, a Cosenza e a Reggio Calabria. “Da queste regionali - ha affermato Quagliariello - può partire la ricostruzione del centrodestra, e ‘Coraggio Italia’ è pronto a fare la propria parte che sarà una parte importante. Noi non siamo contro nessuno ma vogliamo rappresentare uno stimolo, anche in chiave programmatica, e le adesioni che sono giunte non sono un atto di ostilità nei confronti di altri partiti ma di rigenerazione di un’area politica. Anche perché l’equilibrio fra le varie anime della coalizione è un presupposto perché si possa vincere e governare. Un’area sola, per quanto forte - ha concluso il vicepresidente di ‘Coraggio Italia’ - non potrebbe andare oltre un ruolo di testimonianza”. (Ren)