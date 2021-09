Milano: Sardone (Lega), area ex gasometri in condizioni terribili, periferie tornino al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area degli ex gasometri nel quartiere Bovisa si trova "in una situazione davvero indegna per la nostra città". Lo afferma in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. "Ormai è una vera e propria cittadella abusiva di rom e nordafricani: ci sono palazzine pericolanti a rischio crollo e condizioni igienico sanitarie vergognose in cui sono costretti a vivere anche bambini", ha detto, aggiungendo che i lavori del Comune, segnalati sulla cancellata esterna, “non sono mai iniziati: il sindaco Sala e la maggioranza che lo sostiene sono i grandi assenti ingiustificati in questo quartiere che si aspettava una vera riqualificazione”. "Mi auguro che presto ci sia un nuovo sindaco e una nuova giunta per affrontare problemi irrisolti come questo, visto che le ricette di inclusione e integrazione care alla sinistra hanno dimostrato ampiamente il loro fallimento", ha concluso. (Com)