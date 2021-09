Francia: Covid, più del 95 per cento dei funzionari ospedalieri è vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia più del 95 per cento dei funzionari che lavorano negli ospedali è vaccinato contro il coronavirus. Lo ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica "Sud Radio" la ministra della Trasformazione della funzione pubblica francese, Amelie de Montchalin. La ministra ha definito "esemplari" i funzionari che si sono immunizzati contro il Covid-19. "L'ambizione del governo ha funzionato", ha poi aggiunto de Montchalin. Dal 15 settembre in Francia scatta l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario.(Frp)