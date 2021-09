Imprese: Generali premiata da Institutional Investor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali si conferma tra le “Most Honoured Companies” del settore assicurativo all’edizione 2021 dell’All-Europe Executive Team, la classifica annuale di Institutional Investor, rivista specializzata e società di ricerca indipendente nell’ambito della finanza internazionale. Lo rende noto Generali. Institutional Investor ha premiato l'Ad di Generali, Philippe Donnet, che sale sul podio della categoria “Best Ceo”, raggiungendo la seconda posizione assoluta. Il Cfo del gruppo, Cristiano Borean, e l’Head of Investor & Rating Agency Relations, Giulia Raffo, si sono classificati al primo posto rispettivamente come “Best Cfo” e “Best Ir Professionals”. Generali è risultata tra le migliori società anche per le categorie “Best Ir Program” e “Best Investor/Analyst Event” e ha ottenuto la prima posizione come “Best Ir Team”. La classifica di Institutional Investor riflette le valutazioni di oltre 1.500 professionisti e investitori di circa 600 società di servizi finanziari. I Ceo sono stati valutati su criteri di credibilità, leadership e comunicazione mentre i Cfo sulla capacità di allocazione del capitale, la gestione delle finanze e la comunicazione. Per giudicare le attività di Investor Relations sono stati esaminati diversi fattori, fra cui i road show, la qualità dell’informativa finanziaria, la conoscenza del business e del mercato, la reattività e l’autorevolezza dell’azienda. (Com)