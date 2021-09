Scuola: Di Meglio (Gilda), prematuro dire che Dad è definitivamente conclusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se riusciremo finalmente a mettere in soffitta la Dad, saremo i primi a rallegrarcene. Ma, considerato che con la pandemia si naviga ancora a vista, ci sembra prematuro affermare sin da oggi che l'esperienza della didattica a distanza si è definitivamente conclusa. Ci auguriamo come tutti che la diffusione del vaccino ci aiuti a raggiungere questo obiettivo". Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico nella maggior parte delle regioni. Per il sindacato nonostante l'anno scolastico nuovo i problemi rimangono vecchi: si torna in classe, sperando di non dover ricorrere ancora alla didattica a distanza, ma i mali da cui è afflitta la scuola italiana non guariscono. "A partire dal numero enorme di istituti in cui i criteri di sicurezza sono soltanto sulla carta, rimasti lettera morta - afferma Di Meglio - passando per l'atavica questione del sovraffollamento delle classi, che sono molte di più rispetto a quelle dichiarate dal ministero dell'Istruzione. Pure sul fronte del precariato non si sono fatti grandi passi avanti: ben che vada, i posti coperti dai supplenti saranno 150 mila, decisamente ancora troppi". (segue) (Com)