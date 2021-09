Cultura: il Teatro Valle dedicato a Franca Valeri, Raggi "ha innovato mondo spettacolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Teatro Valle è da oggi ufficialmente dedicato a Franca Valeri. È stata svelata stamattina, alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi, la targa d'intitolazione. Alla cerimonia sono intervenuti: la figlia dell’artista, Stefania Bonfadelli, l’autore e conduttore tv Pino Strabioli e l’attore Urbano Barberini. "Siamo qui per l’intitolazione di questo storico teatro, il più antico di Roma, a Franca Valeri - ha detto Raggi -. Attrice, autrice e drammaturga. Una persona che ha innovato il mondo dell’arte e dello spettacolo. Per Franca Valeri questa era la sua casa. Quindi è fondamentale mantenere la memoria. È necessario fermarsi un attimo - ha sottolineato la sindaca - e ricordare quali sono le nostre radici. Più volte lei ha definito questo posto casa. È con orgoglio che oggi le intitoliamo il teatro". L'intitolazione del teatro moderno, più antico d’Europa, a Franca Valeri, fortemente voluto da questa amministrazione - spiega il Campidoglio in una nota - è un omaggio a una grandissima artista scomparsa un anno fa, legata al Valle tanto da considerarlo casa sua: proprio qui Valeri ha debuttato, sia come attrice che come autrice. (Rer)