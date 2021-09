Germania: governo, carenza offerta continuerà a gravare su economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di materiali su scala globale continuerà a gravare a lungo sull'economia della Germania. È quanto afferma il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco nel suo bollettino di settembre, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il dicastero evidenzia che, nonostante la scarsità di beni primari, l'industria tedesca ha avviato il secondo semestre del 2021 con un aumento della produzione. Tuttavia, l'offerta carente avrà “un impatto negativo” sul settore “nei prossimi mesi”. Per esempio, i gruppi automobilistici lamentano la carenza di semiconduttori. Allo stesso tempo, aumenta “notevolmente” l'incertezza dei fornitori di servizi a causa dell'incremento dei contagi da Covid-19 in Germania. A ogni modo, per il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco, la ripresa dalla crisi del coronavirus non è in pericolo. Nel terzo trimestre, dovrebbe registrarsi uno sviluppo significativo della produzione. Per i tre mesi successivi, “sta emergendo una normalizzazione della crescita”. In primavera, il Pil della Germania ha sperimentato un'espansione dell'1,6 per cento, dopo la contrazione del 2 per cento all'inizio dell'anno, dovuta alla terza ondata del Covid-19. Al riguardo, il dicastero sottolinea che le nuove mutazioni del virus e la loro influenza nella diffusione dei contagi “continuano a rappresentano il maggiore fattore di incertezza” per gli sviluppi dell'economia tedesca. (Geb)