Romania: leader Pnl Orban, esclusa opzione premier dell'Usr Plus

- L'opzione di sostituire l'attuale primo ministro della Romania, Florin Citu, con un premier da parte di Usr Plus non viene presa in considerazione. Lo ha detto il leader del Partito nazionale liberale (Pnl), Ludovic Orban in una conferenza stampa. Il leader liberale ha affermato che "c'è un accordo di coalizione". Alla domanda se Citu potrebbe essere sostituito da un primo ministro dell'Usr Pus, Orban ha risposto: "Non esiste tale ipotesi". Il leader del Pnl ha sottolineato che "il ripristino della coalizione si fa sulla base dell'accordo esistente con forse il completamento di alcune cose che non hanno funzionato". "Sapete com'è, è importante che le persone mettano in pratica le regole concordate, siano esse leggi, decisioni, accordi, statuti e così via. Se le persone sono oneste e seguono le regole, le cose funzionano. Di questo si tratta: fiducia reciproca, comunicazione, rispetto per gli altri partner nel governo e, in definitiva, rispetto per il piano comune che è nel piano di governo che è stato presentato al Parlamento rumeno e votato", ha dichiarato Orban. La dichiarazione è stata fatta nel contesto in cui i giorni scorsi il copresidente di Usr Plus, Dacian Ciolos ha dichiarato che il modo migliore per l'Usr Plus di garantire che le riforme saranno fatte è quello di proporre il futuro premier. Ciolos ha dichiarato di non voler più che "Usr Plus sia all'ombra del Partito nazionale liberale". (Rob)