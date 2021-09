Cultura: pronto progetto restauro Teatro Valle di Roma, più posti per il pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contestualmente all'intitolazione del Teatro Valle a Franca Valeri, stamattina, insieme alla sindaca di Roma Virginia Raggi il gruppo di professionisti coordinato dallo studio Berlucchi di Brescia, vincitore del bando pubblico per il restauro, ha presentato il progetto di riqualificazione del teatro. Il progetto esecutivo prevede, in accordo con la Soprintendenza, una riqualificazione integrale dell’intero complesso architettonico. La riorganizzazione funzionale e i miglioramenti architettonici, impiantistici e strutturali introdotti consentiranno un aumento dei posti disponibili nel pieno rispetto delle prescrizioni normative in termini di prevenzione incendi. In questo modo, al termine dei lavori, il Teatro sarà in grado di disporre di una capienza complessiva di 678 posti (contro i circa 600 attuali), distribuiti tra platea (204 posti) palchetti (422 posti) e galleria (54 posti). (segue) (Rer)