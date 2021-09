Vaticano: Papa in Slovacchia, la Chiesa non sia una fortezza o un potentato situato in alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Chiesa non è una fortezza, un potentato, un castello situato in alto che guarda il mondo con distanza e sufficienza". Così Papa Francesco parlando ai vescovi, ai sacerdoti e ai consacrati slovacchi nella cattedrale di Bratislava. "Qui a Bratislava il castello già c'è ed è molto bello! Ma la Chiesa è la comunità che desidera attirare a Cristo con la gioia del Vangelo, è il lievito che fa fermentare il Regno dell'amore e della pace dentro la pasta del mondo. Per favore - ha esortato Bergoglio - non cediamo alla tentazione della magnificenza, della grandezza mondana! La Chiesa deve essere umile come Gesù, che si è svuotato di tutto, che si è fatto povero per arricchirci: così è venuto ad abitare in mezzo a noi e a guarire la nostra umanità ferita". (Civ)