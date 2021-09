Roma 2021: Casu (Pd), a Casalotti comitato per ascolto città, istanze anche per suppletive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il quartiere Casalotti ha bisogno di un'attenzione permanente. Per questo, insieme a Roberto Gualtieri e Sabrina Giuseppetti, candidata alla presidenza del Municipio XIII, abbiamo aperto un comitato a piazza Ormea che sarà a disposizione dei cittadini e di tutte le forze politiche e sociali della coalizione di centrosinistra. Con grande umiltà, abbiamo ascoltato i residenti e proposto alcune idee". Lo scrive il candidato alle suppletive di Roma e segretario del Pd romano, Andrea Casu. "Ci batteremo insieme a tutti i rappresentanti del centrosinistra per portare fin qui la Metro A da Battistini e, nell'attesa rafforzare le linee, chiederemo un collegamento diretto e quotidiano fino a Termini - aggiunge -. Ci batteremo per aprire la scuola superiore oggi assente nel territorio, rendere finalmente fruibile e sicuro il Parco della Cellulosa, attivare lo sportello anagrafico nel Mercato e garantire un’adeguata manutenzione e messa in sicurezza delle strade. Il nostro obiettivo è restituire un punto di riferimento per tutti gli elettori di centrosinistra del territorio. Come eletto in Parlamento, mi impegno a organizzare tutte le settimane un incontro a Casalotti per monitorare tutte le istanze e lo stato dell’arte delle nostre proposte. Una battaglia che questo territorio può vincere facendo squadra e giocando insieme, come sono riusciti a vincere ieri a Fiuggi nella prima partita della stagione gli splendidi ragazzi del Montespaccato Calcio, realtà modello di polisportiva sottratta a un clan mafioso e data in gestione a un ente pubblico dalla Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti. Noi ci siamo - conclude - e metteremo tutto il nostro impegno. Per Roma. E tutti noi". (Rer)