Slovacchia: presidente Caputova al papa, unico modo di gestire le crisi è insieme

- Il mondo sta affrontando delle crisi e l’unico modo di gestirle è insieme. Lo ha detto la presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, in un discorso al Palazzo presidenziale di Bratislava dopo aver ricevuto papa Francesco. Il risultato di ogni sforzo, discussione sociale o competizione politica non deve essere la vittoria o la sconfitta, ma “la comprensione”. “Per il futuro della Slovacchia come di tutta la cristianità, il modo in cui presenta il messaggio del Vangelo al nostro tempo è molto importante, non solo come un eredità dei padri, ma anche come un modo per trasformare la nostra presenza e puntare al futuro”, ha detto la presidente a proposito del pontefice. Il mondo oggi è fortemente interconnesso e tragicamente diviso. “Un tono pacifico e la comprensione sono sempre più visti come un segno di debolezza”, ha continuato. (Vap)