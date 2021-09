Cina: tifone Chanthu, Shanghai sospende voli e lezioni scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shanghai e le regioni costiere limitrofe hanno cancellato i voli e sospeso le lezioni scolastiche e le corse di metropolitane e treni in vista dell’arrivo del tifone Chanthu. Lo hanno annunciato le autorità della città in un post sui loro account WeChat ufficiali. Le previsioni ufficiali prevedono precipitazioni comprese tra 250 mm e 280 mm in alcune aree della provincia sud-orientale di Jiangsu, Shanghai e Zhejiang nord-orientale. La provincia dello Zhejiang ha alzato la risposta di emergenza al massimo livello, emettendo allarmi rossi per inondazioni improvvise in nove distretti. Il porto di Ningbo, il secondo hub per il trasporto di container più grande della Cina dopo Shanghai, ha sospeso le operazioni da ieri. Il porto è appena ripreso l’attività dopo un blocco a seguito del tifone In-Fa a fine luglio e della chiusura del terminal legata al Covid a metà agosto. (Cip)