Scuola: Bellanova, dopo due anni si torna in presenza

- La viceministra alla Infrastrutture, Teresa Bellanov, scrive su Facebook: "oggi il primo giorno di scuola. Dopo due anni si torna in presenza. Un augurio a tutte le ragazze e i ragazzi che più di tutti hanno vissuto gli effetti dello stare a distanza. Buon lavoro al personale scolastico, alle dirigenti e ai dirigenti che in queste settimane hanno lavorato per organizzare al meglio il rientro. A tutti voi che avete dimostrato responsabilità affidandovi alla scienza con il grande aiuto dei vaccini, va il nostro grazie". (Rin)