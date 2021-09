Expo 2020: ministra Economia austriaca, evento apre nuovi mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Economia austriaca, Margrethe Schrambock ha affermato che Expo 2020 Dubai apre la strada all'apertura di nuovi mercati e al rafforzamento della cooperazione internazionale. Ha anche sottolineato che "Expo 2020 Dubai" offre l'opportunità di evidenziare la qualità della ricerca e dello sviluppo delle innovazioni austriache. La ministra ha spiegato in n una dichiarazione in occasione dell'imminente apertura della mostra, che la partecipazione dell'Austria si concentra sulla presentazione di visioni, concetti e tecnologie future che promuovono la convivenza in un mondo sempre più intrecciato. Schrambock ha sottolineato che l'Austria difende con le sue startup orientate all'internazionalità lo spirito di innovazione e conoscenza tecnica, e che il suo contributo al all'evento globale è quello di offrire soluzioni e prodotti utili e significativi. (Res)