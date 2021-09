© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, ha visitato il sito di "Expo 2020 Dubai", in bicicletta nell'attesa globale per il lancio di questo importante evento il primo di prossimo ottobre. Lo ha riferito l'ufficio stampa del governo sul proprio account ufficiale su Twitter pubblicando le foto del tour in bici. (Res)