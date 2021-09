Expo 2020: la partecipazione del Kuwait all'evento è la più grande nella storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione del Kuwait all'Expo 2020 Dubai" è la più grande nella storia dell’esposizione universale e riflette il patrimonio culturale e di civiltà kuwaitiano in vari campi. Lo ha affermato la sottosegretaria al ministero della comunicazione, Commissaria generale della partecipazione del Kuwait all'"Expo 2020 Dubai" Munira Al Houwaidi all'agenzia stampa ufficiale "Kuna", affermando che la partecipazione del Kuwait all’Expo ospitato dall'emirato di Dubai è una piattaforma eccezionale che consente alla comunità globale di collaborare per discutere i fattori dello sviluppo globale "sostenibilità, mobilità e opportunità”. Al Houwaidi ha sottolineato l'entusiasmo del Kuwait di partecipare a forum internazionali per presentare i suoi progetti e iniziative strategiche per raggiungere gli obiettivi di sviluppo, oltre a presentare il patrimonio di civiltà e culturale, attirare investimenti ed evidenziare i suoi contributi umanitari. Al Houwaidi ha affermato che sono "in pieno svolgimento" gli ultimi preparativi per la partecipazione per l'apertura del Padiglione del Kuwait, che ha una superficie di circa 5,5 mila metri quadrati e un'altezza di 24 metri, ispirata al suo design dalle torri d'acqua del paese. (Res)