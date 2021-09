Covid: Coldiretti, con certificazione verde estate al ristorante da 20 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estate ha fatto segnare un significativo incremento dell’ospitalità e degli incassi per la ristorazione per un valore superiore ai 20 miliardi di euro. E’ quanto emerge dal bilancio di fine stagione della Coldiretti in riferimento all’ipotesi di estensione del green pass al personale dei ristoranti dove è già obbligatorio per il consumo al tavolo nei locali al chiuso. Si tratta – sottolinea la Coldiretti in una nota - di una vera boccata d’ossigeno per i circa 360 mila bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi presenti in Italia che si trasferisce positivamente sull’intera filiera. Anche se i valori risultano ancora inferiori a quelli di prima della pandemia, il risultato importante – sottolinea la Coldiretti – non può essere messo a rischio dalla ripresa dei contagi e da nuove chiusure che limitano le opportunità dei cittadini e mettono in crisi il primato Made in Italy nell’enogastronomia a livello internazionale. Per mangiare fuori casa è destinato oltre 1/3 del totale dei consumi alimentari delle famiglie italiani con una tendenza all’aumento che non si è mai arrestata prima dell’emergenza Covid, mentre nel 2020 si è dimezzato (- 48 per cento) il fatturato della ristorazione, secondo l’analisi di Coldiretti su dati Ismea. Ma dopo lockdowm, coprifuoco e limitazioni nei posti a sedere si è rimesso in moto un sistema, anche con il green pass, che complessivamente – rileva la Coldiretti – coinvolge 70 mila industrie alimentari e 740 mila aziende agricole lungo la filiera impegnate a garantire le forniture per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro. (segue) (Com)