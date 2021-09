Ue-Cina: Taiwan, 12 parlamentari europei chiedono sostegno per Taipei e Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac) ha invitato le democrazie del mondo ad essere solidali con la Lituania e Taiwan, che devono far fronte alle pressioni politiche ed economiche della Cina. Lo hanno comunicato ieri in una dichiarazione video dodici membri dell'Ipac delle legislature europea, australiana e giapponese, esortando le nazioni democratiche a fornire assistenza alla Lituania se la Cina dovesse attuare ulteriori misure di ritorsione contro Vilnius. Il mese scorso, Lituania e Taiwan hanno annunciato l'intenzione di istituire reciproci uffici di rappresentanza. In risposta, Pechino ha richiamato il suo ambasciatore in Lituania e ha interrotto il trasporto merci nel Paese. Nel video sono stati inclusi anche alcuni membri Ipac personalmente colpiti da sanzioni del governo cinese negli ultimi tempi, tra cui l'eurodeputato del Partito Verde tedesco Reinhard Butikofer, presidente della delegazione cinese del Parlamento europeo; l'ex leader del Partito conservatore britannico Iain Duncan-Smith; il deputato lituano Dovile Sakaliene; e l'eurodeputata del PPE Miriam Lexmann. (Res)