Scuola: Floridia, pronto software per migliorare trasporti scolastici

- E' pronto il software per migliorare i trasporti scolastici. Lo ha detto la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia, senatrice del M5s, nel corso di "Morning news", su Canale 5. "Ho personalmente lavorato ad un progetto che metterà a disposizione di tutte le scuole italiane in tempi brevi un software in grado di supportare i mobility manager scolastici nella gestione dei flussi casa-scuola-casa - ha spiegato -. Grazie a questo strumento si potrà disporre di un quadro chiaro ed immediato dei flussi che interessano quel determinato istituto e suggerire percorsi di mobilità alternativa, sostenibile, "dolce", che oltre a mirare all'obiettivo della sostenibilità potranno consentire insieme ad altre misure un minor carico in capo al trasporto pubblico locale. Inoltre questo strumento consentirà di suggerire agli Enti locali l'eventuale implementazione di reti di trasporto pubblico locale ed urbano oltre alla creazione di percorsi da e verso la scuola nei casi in cui questi manchino, evidenziando in particolare eventuali criticità per ciò che riguarda il trasporto di persone con disabilità. Sperimenteremo a stretto giro questo strumento e lo metteremo a disposizione entro l'anno di tutte le scuole".(com)