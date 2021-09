Regno Unito: Covid, governo annulla accordo per produzione vaccini con francese Valneva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di vaccini francese Valneva ha annunciato in un comunicato che il governo britannico ha annullato l'accordo per la produzione del vaccino contro il Covid-19 prodotto dalla compagnia farmaceutica. Come riferisce l'emittente radio televisiva "Bbc", il Regno Unito aveva ordinato circa 100 milioni di dosi e il vaccino era ancora in fase di sperimentazione. L'azienda francese ha detto che il governo di Londra l'ha accusata di violazione dell'accordo, che però Valneva "nega strenuamente". Nonostante un vaccino abbia bisogno dell'approvazione da parte dei regolatori prima di entrare in commercio ed essere distribuito, la produzione del Valneva era già stata avviata nella sede di West Lothian, in Scozia. "Il contratto prevede che il governo britannico abbia il diritto di rescindere. Il regno Unito ha sostenuto che l'azienda sta violando i suoi obblighi, ai sensi del contratto di fornitura, ma l'azienda nega strenuamente questo" si legge nel comunicato di Valneva. (Rel)