Taiwan: Covid, Adimmune avvia seconda fase di studio per vaccino in Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di vaccini Adimmune Corporation (Adim), con sede a Taiwan, ha annunciato che condurrà la seconda fase di studi sull'uomo per il suo vaccino anti-Covid in Indonesia. Il progetto è stato approvato dall'agenzia indonesiana regolatrice del mercato farmaceutico Bpom, e sarà condotto da scienziati della Gadjah Mada University di Sleman Regency, a Giava. Lo studio coinvolgerà 240 partecipanti e determinerà il numero di dose e l'efficacia del vaccino contro il coronavirus. I risultati saranno disponibili il prossimo anno, gettando le basi per gli studi clinici di terza fase. Se i risultati riscuoteranno successo, quello di Adimmune potrà essere il terzo vaccino contro il coronavirus di Taiwan. L’isola sta già somministrando dosi sviluppate da Medigen, mentre la domanda di United Biomedical Inc. (Ubi) per l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) per il suo vaccino UB-612, che è stato pubblicizzato come efficace contro la variante Delta, è stata respinta. (Cip)