Scuola: Brunetta, buon ritorno in presenza, non c'è vera istruzione senza socialità e condivisione

- In bocca al lupo per il ritorno a scuola in presenza a tutti gli studenti, agli insegnanti e al personale scolastico. Lo scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in occasione del primo giorno di scuola per quasi 4 milioni di studenti in 10 regioni italiane. "Non c'è crescita né vera istruzione senza socialità, condivisione, appartenenza alla comunità. Auguri a tutti voi!", aggiunge. (Rin)