Lombardia: A2A/Lgh, M5s annuncia esposto alla Corte dei conti

- Il Movimento 5 Stelle promuoverà una raccolta di adesioni per procedere all’integrazione dell’esposto già presentato dall’Anac alla procura della Corte dei conti del Lazio e della Lombardia, per valutare eventuali danni causati dall’aquisizione, da parte di A2A, del 51 per cento di Lgh senza gara pubblica. Lo ha annunciato Marco Degli Angeli, consigliere regionale del M5s Lombardia. “La sentenza definitiva della scorsa settimana del Consiglio di Stato costituisce un precedente giurisprudenziale pesantissimo, che si somma al macigno della sentenza dell'Anac su A2A e Lgh, il quale aveva già bocciato in toto le modalità, ribadendo che si tratta di vendita e non di collaborazione/partnership e sentenziando che una gara a livello europeo avrebbe garantito un maggior numero di partecipanti e un prezzo migliore", ha detto, lamentando il mancato rispetto delle norme di trasparenza e pubblicazione della gara. (Com)