Difesa: Moldova, esercito partecipa a esercitazione Saber Junction in Germania

- Un contingente dell'esercito moldavo viene addestrato presso il campo di addestramento di Hohenfels in Germania nell'ambito dell'esercitazione multinazionale "Saber Junction 2021". Lo riferisce il ministero della Difesa di Chisinau con un comunicato. Scopo dell'esercitazione è lo scambio di esperienze tra le forze speciali degli Stati partecipanti e l'aumento del livello di interoperabilità nell'esecuzione delle missioni. L'esercitazione prevede l'addestramento dei militari in conformità con gli standard internazionali. Sabre Junction 2021 si svolge contemporaneamente presso i centri di formazione di Hohenfiels e Grafenwoehr in Germania, dal primo al 27 settembre. L'addestramento include soldati provenienti da Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Francia, Ungheria, Italia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti. L'esercito moldavo partecipa alle esercitazioni "Saber Junction" dal 2015. M (Rob)