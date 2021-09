Libia: la Turchia nega di ospitare Saadi Gheddafi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia “non è a conoscenza” della presenza sul suo territorio di Saadi Gheddafi, terzo figlio del defunto colonnello Muammar Gheddafi. Lo riferisce il sito web d’informazione libico “Libya Observer”, citando una dichiarazione del ministero degli Esteri turco. Domenica 5 agosto, il Governo di unità nazionale (Gun) libico ha annunciato la liberazione di Saadi, ex calciatore noto in Italia per aver indossato dal 2003 al 2007 le maglie del Perugia, dell’Udinese e della Sampdoria, dopo un verdetto di assoluzione emesso per carenza di prove. Secondo i resoconti della stampa libica, Gheddafi sarebbe stato fatto salire a bordo di un aereo di proprietà del governo libico, un Falcon 900EX (5ADCN), atterrato la notte stessa della scarcerazione a Istanbul, in Turchia, Paese che in passato non ha nascosto la propria avversione nei confronti della famiglia Gheddafi. Secondo il quotidiano inglese "Libya Herald", il 48enne libico potrebbe recarsi in Egitto, al Cairo, per ricongiungersi con la madre Safia Ferkash. Tuttavia, l'ex ministro dell'Informazione libico, Musa Ibrahim, attualmente portavoce della famiglia Gheddafi, ha detto che Saadi si trova invece in Turchia con la sua famiglia. (segue) (Lit)