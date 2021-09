Libia: la Turchia nega di ospitare Saadi Gheddafi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo figlio del rais era stato arrestato con l'accusa di aver partecipato alla repressione delle proteste nel 2011 e in relazione all'omicidio di Bashir al Riyani, calciatore del club Al Ittihad, nel 2005. Gheddafi era stato consegnato alle autorità libiche nel 2014 dal Niger, dove era fuggito a seguito della liberazione della capitale, Tripoli, durante la rivoluzione del 17 febbraio 2011. Nell'estate del 2015, alcuni filmati pubblicati sul web mostravano i funzionari della sicurezza di Tripoli mentre torturavano e minacciavano Saadi Gheddafi nel tentativo di estorcergli una confessione. La scarcerazione è avvenuta a poco più di un mese dal decimo anniversario della morte dell’ex rais, ucciso a Sirte il 25 ottobre 2011. Recentemente, un altro figlio dell’ex rais libico Muammar Gheddafi, Saif al Islam, secondogenito classe 1972, ha annunciato l’intenzione di candidarsi ufficialmente alle elezioni presidenziali previste in Libia alla fine di quest’anno. Secondo il sito web dell'emittente televisiva tedesca "Deutsche Welle", "il discendente più importante della famiglia oggi è Saif al-Islam, 49 anni, l'unico membro della famiglia con ambizioni politiche al momento". Secondo la tv tedesca, Saif al Islam Gheddafi ha una "reale opportunità" per un possibile rientro in politica data “l’estrema dissonanza della scena politica libica in questo momento". (segue) (Lit)