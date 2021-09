Libia: la Turchia nega di ospitare Saadi Gheddafi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità libiche hanno riferito che la liberazione di Saadi Gheddafi, così come di un altro ex esponente del regime, Ahmed Ramadan, già direttore dell'Ufficio informazioni e segretario personale di Muammar Gheddafi, rientrano nell’ambito degli sforzi per raggiungere la “riconciliazione nazionale” in vista delle elezioni del 24 dicembre. Tuttavia, fonti stampa riferiscono che il rilascio di Saadi Gheddafi sarebbe avvenuto sullo sfondo di negoziati che includevano alti esponenti tribali, il primo ministro Abulhamid Dabaiba, nonché l'ex ministro dell’Interno, Fathi Bashagha. "Agenzia Nova" ha appreso che l'ex ministro dell'Interno del precedente Governo di accordo nazionale aveva chiesto il rilascio di Saadi Gheddafi in una corrispondenza datata 16 febbraio 2021, a seguito di un incontro di Bashagha con la tribù Qadhadhfa. Quell'incontro, spiegano fonti libiche, aveva sancito un accordo politico tra la tribù Gheddafi e le "città-Stato" di Misurata. L'esecutivo guidato da Dabaiba ha spiegato in una nota che la liberazione di Saadi Gheddafi è stata effettuata "in collaborazione con la Procura e l'Agenzia di deterrenza per combattere il terrorismo e la criminalità organizzata", mentre secondo il Consiglio presidenziale di Tripoli “questo passo fa parte degli sforzi per stabilire una riconciliazione nazionale globale”. (Lit)