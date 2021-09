Croazia-Ue: vicepresidente Commissione europea Dombrovskis in visita a Zagabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, effettua oggi una visita ufficiale in Croazia. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", è previsto un incontro fra Dombrovskis e il premier croato, Andrej Plenkovic. I principali argomenti di discussione saranno i preparativi per l'ingresso della Croazia nella zona euro, l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e il mantenimento della stabilità e della ripresa economica dopo la crisi causata dalla pandemia di Covid-19. Venerdì 10 settembre la Commissione europea e gli Stati membri della zona euro hanno firmato un memorandum d'intesa con la Croazia, che stabilisce misure pratiche che consentiranno al Paese di iniziare a produrre monete in euro dopo aver ricevuto il via libera per entrare nella zona euro. Sulla base di questo memorandum, la Croazia può avviare le attività preparatorie, ovvero iniziare a elaborare uno scenario dettagliato per il passaggio all'euro, per la distribuzione delle monete in euro e il ritiro della kuna. (Seb)