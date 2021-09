Francia: Parigi, proseguono le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano a Parigi le celebrazioni di Dante Alighieri nel 700mo anniversario della morte del Poeta. L'ambasciata d'Italia rende oggi omaggio a Dante con un video realizzato dall'Associazione Les Ateliers de CriBeau e una serata di gioco attorno ad un'edizione dantesca di Monopoli alla libreria italiana di Parigi Tour de Babel. Per l'ambasciatrice Teresa Castaldo "il gioco e il digitale si mettono al servizio della promozione della lingua e della letteratura italiana per celebrare Dante, la nostra identità nazionale, l'universalità delle sue opere e la sua capacità di trascendere il tempo; nuovi strumenti per avvicinare sempre di più il pubblico e soprattutto i giovani alle opere del Poeta". (segue) (Frp)