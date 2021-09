Covid: Michetti, io sono vaccinato ma non faccio appelli, non ho le competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono vaccinato con doppia dose, ma non posso dire agli altri cosa fare. Non ho competenze di settore. Mi sono affidato al mio medico di base e consapevolmente l’ho fatto. Io non posso promuovere qualcosa perché non ho competenze specifiche per farlo. Gli appelli li fanno i medici, che hanno le competenze”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti intervenuto a Sky tg24 in merito al fatto che non abbia mai fatto un appello a vaccinarsi. “Non posso imporre a qualcuno qualcosa che sia contrario ai suoi desideri”.(Rer)