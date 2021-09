Slovacchia: papa Francesco ricevuto dalla presidente Caputova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è stato ricevuto questa mattina dalla presidente slovacca Zuzana Caputova per una cerimonia di benvenuto. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Tasr”. Caputova e il pontefice hanno parlato nella sala dorata del Palazzo presidenziale per oltre 15 minuti, il tempo normalmente allocato per le conversazioni personali con il papa. Al colloquio seguirà un discorso davanti a circa 500 personalità politiche e non solo. Papa Francesco resterà in Slovacchia fino al 15 settembre, dopo la sua visita di ieri in Ungheria per la conclusione del 52mo Congresso Eucaristico Internazionale. (Vap)