© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con me ci sono 2.700 candidati, chissà che altro uscirà, ho chiesto i carichi pendenti, ho chiesto il casellario giudiziario. Non posso far spogliare le persone per controllare i tatuaggi che hanno”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti intervenuto a Sky tg24 in riferimento a Milo Mancini, candidato nelle sue liste scoperto con il tatuaggio “Dux” sul braccio.(Rer)