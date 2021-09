Italia-Russia: ambasciatore Razov a "Nova", visita di Lavrov ha avuto risultati positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di fine agosto a Roma da parte del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha avuto dei risultati positivi con la riaffermazione della volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov, commentando in un'intervista ad "Agenzia Nova" la visita del 26 e 27 agosto da parte di Lavrov in Italia. "I colloqui con il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio si sono svolti in un'atmosfera costruttiva e hanno palesato la volontà dei nostri Paesi di sviluppare e rafforzare la cooperazione in ambito politico, economico-commerciale, culturale e umanitario", ha dichiarato Razov. "Apprezziamo il dialogo fattuale, franco e reciprocamente rispettoso con i nostri partner italiani", ha aggiunto l'ambasciatore russo.(Res)