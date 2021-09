Roma 2021: Michetti, mancato a evento con Meloni perché bloccato nel traffico, ho agenda serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho splendidi rapporti con tutti. Con Giorgia (Meloni), con Matteo (Salvini), con Vittorio (Sgarbi). Non sono riuscito ad essere presente con Giorgia a Ostia perché sono rimasto bloccato nel traffico di Roma. Ho una agenda serratissima, sono partito solo un mese e mezzo fa con la campagna elettorale, con agosto in mezzo, quindi spesso ho appuntamenti che vanno di quarto d’ora in quarto d’ora. Cercherò di non saltare più appuntamenti, soprattutto con Giorgia”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti intervenuto a Sky tg24 in merito alla sua assenza a un appuntamento elettorale a Ostia con Giorgia Meloni. (Rer)