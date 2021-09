Usa: l'Fbi pubblica il primo documento sull'11 settembre come ordinato da Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha pubblicato ieri, 12 settembre, il primo documento relativo alle indagini sugli attentati dell'11 settembre 2001, meno di 10 giorni dopo la firma da parte del presidente Usa Joe Biden di un ordine esecutivo per dissecretare parzialmente l'esito delle inchieste condotte dalle agenzie federali. Il rapporto pubblicato dall'Fbi, risalente ad aprile 2006, conta 16 pagine pesantemente oscurate, relative al ruolo dell'Arabia Saudita nel sostegno ai dirottatori che indirizzarono aerei di linea contro le Torri gemelle e altri obiettivi sul territorio statunitense, incluso il Pentagono. Nel documento vengono passate in rassegna registrazioni telefoniche che paiono legare alcune delle persone indagate all'ex leader di al Qaeda, Osama bin Laden, e ad altri terroristi successivamente detenuti presso il penitenziario speciale di Guantanamo. Nel rapporto compare il nome di Omar al Bayoumi, che prima degli attentati aveva assunto la copertura di studente universitario in California e che avrebbe fornito sostegno logistico a due dei dirottatori, Nawaf al Hazmi e Khalid al Mihdhar. (Nys)