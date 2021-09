Corea del Sud: esportazioni in crescita de l31 per cento nei primi 10 giorni di settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono aumentate del 30,7 per cento su base annua nei primi 10 giorni di settembre, sulla base della robusta domanda di prodotti petroliferi e di automobili. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'autorità delle dogane sudcoreana nella giornata di oggi, 13 settembre. Nella prima decade di settembre le spedizioni di merci in uscita dalla Corea del sud sono ammontate a 19,5 miliardi di dollari, contro 14,9 miliardi di dollari a inizio settembre 2020. Le importazioni sono aumentate del 60,6 per cento nello stesso periodo, a 21 miliardi di dollari, con un conseguente deficit commerciale di 1,46 miliardi di dollari nel periodo in esame. (segue) (Git)