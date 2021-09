Germania: elezioni, Cdu e Csu presentano oggi il programma per l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) presentano oggi il loro programma comune per l'economia, in vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Intanto, il candidato cancelliere dei due partiti Armin Laschet, presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, ha messo in guardia dalla formazione di governo tra Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e La Sinistra. Per Laschet, tale coalizione metterebbe “in pericolo la crescita” della Germania. Il presidente della Cdu ha, quindi, attaccato il candidato cancelliere della SpD Olaf Scholz, ministro delle Finanze. In particolare, Laschet ha dichiarato che Scholz ha esercitato “tanto bene” il proprio incarico perché la cancelliera Angela Merkel “è stata attenta” al suo operato. A sua volta, il presidente della Csu e primo ministro della Baviera, Markus Soeder, ha evidenziato che un governo formato da socialdemocratici, ecologisti e post-comunisti causerebbe “un terremoto politico” in Germania e rappresenterebbe “un minestrone di sinistra”. (Geb)