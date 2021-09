Germania: Merz (Cdu) attacca candidato cancelliere SpD Scholz, responsabile inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) Olaf Scholz, ministro delle Finanze dal 2018, è responsabile dell'inflazione in Germania e ha fatto “molte promesse”, non mantenute. È quanto affermato da Friedrich Merz, principale esponente della destra dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. L'esponente della Cdu ha, inoltre, messo in guardia dalla formazione di un governo tra SpD, Verdi e La Sinistra dopo le elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre. In particolare, Merz ha dichiarato: “Chiunque voti per questi partiti poi non si dovrà lamentare, se scivoleremo in un'Unione del debito e se ai contribuenti tedeschi verrà chiesto di pagare per finanziare la settimana lavorativa di quattro giorni in Spagna e le pensioni in Italia”. (Geb)