Argentina: primarie legislative, dura sconfitta della coalizione di governo (2)

- Il presidente Alberto Fernandez ha riconosciuto la sconfitta in un breve discorso tenuto a poco più di due ore dalla divulgazione dei primi risultati. "Il popolo si è espresso ed evidentemente qualcosa non abbiamo fatto bene se la gente non ci ha seguito", ha dichiarato Fernandez, accompagnato sul palco del bunker della coalizione anche dalla vicepresidente Cristina Kirchner e dai principali candidati. Il presidente ha cercato quindi di minimizzare la portata elettorale della sconfitta sottolineando che "le primarie sono un enorme sondaggio" ammettendo tuttavia che "ci sono errori che abbiamo commesso e richieste disattese delle quali terremo conto". "La campagna elettorale inizia adesso e a novembre dobbiamo vincere, l'obiettivo è ascoltare la volontà degli elettori e compiere le promesse", ha quindi concluso. (segue) (Abu)