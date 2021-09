Germania: Rwi, da nuovo blocco anti-Covid danni immensi per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo blocco per il contenimento della pandemia di Covid-19 in Germania causerebbe “danni immensi” all'economia del Paese, tra i 6,5 e i 52 miliardi di euro. È quanto afferma l'Istituto Leibniz per la ricerca economica di Essen (Rwi), in un'analisi effettuata per il quotidiano “Handelsblatt”. L'entità del declino che l'economia tedesca potrebbe subire dipende dalla severità delle restrizioni anti-Covid. Il danno massimo si avrebbe con un lockdown generale, con la perdita di 52 miliardi di euro e di 0,6 punti di Pil nel 2022. In uno scenario in cui l'accesso ai locali pubblici viene limitato ai vaccinati contro il coronavirus o a quanti sono guariti dal contagio, la contrazione è stimata a 13 miliardi di euro e allo 0,15 per cento del Pil. La normativa anti-Covid attualmente più diffusa in Germania, che permette di accedere ai locali pubblici a vaccinati, guariti e titolari di un test con esito negativo, avrebbe un costo di 6,5 miliardi di euro e 0,075 punti di Pil.(Geb)