Siria: inviato speciale Pedersen in Libano e Arabia Saudita dopo visita a Damasco

- L’inviato speciale dell’Onu in Siria, Geir Pedersen, ha lasciato ieri Damasco, dove si è recato in visita nel fine settimana, per andare a Beirut e successivamente – nei prossimi giorni - in Arabia Saudita. Nella capitale siriana, il diplomatico norvegese ha tenuto sabato scorso, 11 settembre, colloqui con esponenti del governo, su tutti il ministro degli Esteri, Faysal Mekdad, e con il co-presidente della Commissione costituzionale patrocinata dall’Onu dal lato di Damasco, Ahmed al Kuzbari; ieri mattina, invece, Pedersen ha incontrato rappresentanti diplomatici di Cina, Russia ed Egitto. L’inviato dell’Onu ha manifestato ottimismo per la ripresa dei lavori della Commissione costituzionale, la cui prossima sessione potrebbe tenersi – su proposta del diplomatico – il prossimo 9 ottobre. (Res)