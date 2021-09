Siria: manifestazioni contro Fds per condizioni di vita in provincia di Deir ez-Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il villaggio di Sobha, a est della città di Deir ez-Zor, in Siria, ha assistito ieri a manifestazioni popolari di protesta contro le condizioni di vita dei cittadini nelle aree controllate dalle Forze democratiche siriane (coalizione di milizie a maggioranza curda, sostenute dalle forze Usa). Secondo informazioni riferite dalla stampa locale, gli abitanti del villaggio si sono mobilitati per chiedere di garantire servizi e condizioni migliori, e per protestare contro l’aumento dei prezzi. Le milizie curdo-siriane hanno disperso i manifestanti aprendo il fuoco, secondo quanto riferisce l’emittente locale “Al Khabur”. (Res)