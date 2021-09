Siria: Turchia, cooperazione con Onu per garantire ritorno sicuro rifugiati nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia coopera con le Nazioni Unite, in particolare con l’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), per garantire il ritorno dei profughi nei loro Paesi d’origine, soprattutto quelli siriani. Lo ha detto ieri il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, citato dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. “Ora abbiamo cominciato a ricevere sostegno migliore dalla comunità internazionale per il ritorno sicuro dei rifugiati nei loro Paesi. Hanno capito quanto è seria la questione”, ha detto il capo della diplomazia turca. “Stiamo lavorando con l’Alto commissario Onu per i rifugiati”, Filippo Grandi, “per rimpatriare i rifugiati nei loro Paesi, specialmente in Siria”, ha proseguito Cavusoglu. (Tua)