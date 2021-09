Iraq: presidente Salih, prossima fase nel Paese sarà “decisiva”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fase che l’Iraq si appresta a vivere, con le elezioni anticipate del prossimo 10 ottobre, sarà “decisiva”, ed è necessario riconoscere la necessità di procedere in direzione delle riforme. Lo ha detto il presidente iracheno, Barham Salih, in un’intervista all’emittente qatariota “Al Jazeera”. “Le prossime elezioni sono un’opportunità per gli iracheni e l’alternativa ad esse è il caos”, ha detto il capo dello Stato, sottolineando che gli iracheni “devono esprimere il loro volere per produrre un governo capace ed efficace che esprima la loro volontà e lavori per sfruttare le risorse del Paese”. Vi sono in corso discussioni politiche, sociali e dell’élite riguardo alla “necessità di rivedere la Costituzione”, ha aggiunto Salih, sottolineando che la legge fondamentale irachena “ha molti lati positivi, ma ci sono carenze che devono essere affrontate”. (Res)