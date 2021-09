Siria: giovane ucciso da esplosione mina presso Salamiya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha provocato la morte di un giovane di 17 anni l’esplosione di una mina nella cittadina di Al Sabura, presso Salamiya, nell’est della provincia di Hama, in Siria. Secondo una fonte del comando di polizia di Hama, citata dall’agenzia di stampa siriana ufficiale “Sana”, l’esplosione ha avuto luogo in terreni agricoli situati presso la cittadina. Secondo l’agenzia, la mina era stata precedentemente posata dallo Stato islamico (Is). (Res)