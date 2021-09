Libano: polemiche su parole del nuovo ministro Informazione contro i media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro dell’Informazione del Libano, Georges Kordahi, noto presentatore televisivo, ha suscitato le critiche dell’opinione pubblica e delle associazioni dei giornalisti chiedendo espressamente ai media di “non ospitare più” opinionisti per analisi sul nuovo esecutivo libanese guidato da Najib Miqati. Giunto ieri all’aeroporto di Beirut dagli Emirati Arabi Uniti, il ministro ha criticato non meglio precisati “geni e analisti” che hanno “analizzato la formazione del governo e le sue quote”, chiedendo ai media di “calmarli un poco” e “non ospitarli, perché il governo è stato appena formato”. Il Libano è “un aereo che sta effettuando un atterraggio di emergenza”, ha proseguito Kordahi, aggiungendo che “coloro che vogliono portarci all’inferno devono darsi una calmata, perché non lo vogliamo”. Kordahi è divenuto celebre in particolare per aver presentato la versione araba del noto quiz televisivo “Chi vuol essere milionario”. (Res)