Usa: le elezioni di medio termine costringono i Democratici a rivedere i piani di spesa

- Il Partito democratico Usa si sta rassegnando a rimodulare il vasto piano di spesa da 3.500 miliardi di dollari teso a ridare forma alle politiche sociali e climatiche del Paese, a fronte dei timori dell'ala centrista del Partito in vista delle elezioni di medio termine del 2022. Se da un lato i Democratici si dicono convinti che l'agenda infrastrutturale "umana" del presidente Biden goda di un vasto consenso nell'opinione pubblica, e che gran parte del Paese sia favorevole ad aumentare le tasse sulle aziende e sui ricchi per finanziarne i costi, dall'altro il partito teme di perdere la presa su una serie di Stati e distretti contesi che rischierebbero di invertire i rapporti di forza tra i Partiti al Congresso federale. Conservare la loro precaria maggioranza a Camera e Senato potrebbe passare per il ridimensionamento dell'obiettivo di spesa da 3.500 miliardi di dollari definito tramite mozioni da Camera e Senato, e che proprio al Senato sconta l'opposizione decisiva del democratico moderato Joe Manchin. (segue) (Nys)