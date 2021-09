Usa: le elezioni di medio termine costringono i Democratici a rivedere i piani di spesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ex senatore democratico Kent Konrad, protagonista dei negoziati parlamentari per la riforma della sanità di Barack Obama, nel 2009 e 2010, "più arriveremo vicini a poter davvero pagare i costi (del piano di spesa), maggiori possibilità avremo di ottenere voti". Un altro fattore che ostacola l'adozione del piano, scrive il quotidiano "The Hill", è il progressivo calo del consenso goduto dal presidente Joe Biden: l'ultimo sondaggio pubblicato da Ipsos lo scorso fine settimana attribuisce a Biden un tasso di approvazione del 47 per cento, e un tasso di sfiducia del 46 per cento. Un secondo sondaggio, condotto da Civiqs in alcuni degli Stati contesi da Repubblicani e Democratici - Arizona, Florida, Georgia e North Carolina - attribuiscono al presidente tassi di sfiducia superiori di 10 o 12 punti percentuali al consenso goduto dall'inquilino della Casa Bianca. (Nys)